Запуск тепла и подготовку к зимнему периоду обсудили в Павловском Посаде

С 22 сентября начался поэтапный пуск тепла в Павлово-Посадском городском округе. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения — школы, детские сады, больницы, а также в учреждения культуры и спорта. Одновременно с этим коммунальные службы приступают к запуску отопления и в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Обеспечить теплом всех без исключения жителей — наша самая главная задача на ближайшее время. Друзья, хочу напомнить, что пуск тепла — это сложный технологический процесс. Он включает в себя подготовку и постепенное заполнение систем, и на это требуется определенное время. Поэтому я прошу всех отнестись к этому с пониманием и проявить немного терпения», — сказал глава округа Денис Семенов.

На данный момент 27 котельных уже запущены по горячему водоснабжению, по отоплению идет заполнение сетей. Уже с 23 сентября будет запущено еще 15 сезонных котельных. Необходимо, чтобы к 24 сентября тепло появилось во всех многоквартирных домах.

В Павловском Посаде в связи с реконструкцией участков тепловых сетей через реку Клязьма с 08:00 23 сентября до 20:00 25 сентября будет ограничена подача ГВС по адресам: ул. Вокзальная, д. 3, 4; ул. Чапаева, д. 9. В Электрогорске запуск тепла сопровождается временным ограничением подачи ГВС для проведения необходимых работ. Горячая вода вернется в дома вместе с теплом к 25 сентября.

«Мы будем работать в усиленном режиме, чтобы тепло и уют как можно скорее пришли в каждый дом. Если у вас возникнут проблемы с отоплением, пожалуйста, обращайтесь в наши службы», — пояснил Семенов.

Аварийная служба в Павловском Посаде: 8 (800) 301-15-44. Аварийные службы в Электрогорске: ЖКО «Север» 8 (496) 433-16-21, ЖКО «Юг» 8 (496) 433-21-85, 8 (496) 433-11-76 (в нерабочее время). Единая горячая линия округа: 8 (49643) 2-99-03.

Параллельно дорожные службы и организации благоустройства уже готовятся к зиме: пополняют запасы противогололедных материалов и переоборудуют технику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.