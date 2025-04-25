Замглавы Подольска рассказал о развитии инженерной инфраструктуры в округе

В Мособлдуме состоялась Открытая трибуна на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области».О реализации госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Подольске рассказал первый заместитель главы округа Александр Мамлай, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Система теплоснабжения округа представляет собой большой живой механизм, а это: 13 теплоснабжающих организаций, в обслуживании которых находится 95 котельных, 52 центральных тепловых пункта. Общая протяженность сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории округа составляет 423,4 км.

С 2024 года в рамках масштабной программы модернизации теплового хозяйства были выполнены мероприятия по замене более 17 километров тепловых сетей, из которых 12,1 километр по краткосрочным контрактам.

«Помимо этого, продолжаются работы по долгосрочным контрактам. Так, в части тепловых сетей до конца прошлого года по ним было уложено более 5 километров, что составило более 50% от общей протяженности по контрактам. На сегодняшний день выполнение составляет уже 87%. В период проведения работ по модернизации сетей создаются большие неудобства для жителей, связанные с разрытиями. Поэтому для нас было очень важно предусмотреть своевременное благоустройство поврежденных участков», — отметил Александр Мамлай.

В округе также продолжается работа по модернизации котельных. С прошлого года в реконструкции находятся 3 крупные котельные, которые подают ресурс более 50 тыс. жителей.

«Котельную на улице Победы при поддержке Министерства энергетики Московской области мы собрали практически с нуля. Были полностью заменены 4 котла на более мощные, а также все остальное оборудование котельной. Учитывая, что все основные работы, за исключением отделочных, были закончены в сентябре прошлого года, это позволило нам зайти в отопительный период полностью на новом оборудовании. Помимо этого, данную котельную мы закольцевали с двумя другими котельными в мкр. Шепчинки», — сказал выступающий.

На котельной на ул. Ульяновых была произведена замена старого котла, выполнена замена тепломеханического, сетевого и запорно-регулирующего оборудования, а также замена газового хозяйства. Котельная также была запущена и уже испытана в текущем отопительном сезоне. Также продолжается капремонт котельной в мкр. Климовск на улице Заводской, на которой уже установлен новый летний котел, отремонтирован один основной зимний котел, смонтирована новая коллекторная группа внутри здания.

Подводя общий итог по реализации мероприятий госпрограммы, Александр Мамлай подчеркнул, что в 2025 году будут проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей теплоснабжения общей протяженностью 23,7 км. На сегодняшний день уже выполнено 11,8 км сетей, что составляет 49% от общей протяженности.

По всем заключенным контрактам по модернизации сетей теплоснабжения:

до сентября 2025 года завершим работы по СМР;

до ноября 2025 года будут выполнены работы по благоустройству.

«И уже как результат этой масштабной работы можно констатировать тот факт, что на территории Подольска количество технологических инцидентов при пуске тепла в 2024 году снизилось: на 60% по подаче теплоэнергии и на 50% по подаче горячего водоснабжения, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По итогу ставим себе задачу своевременно реализовать все мероприятия для бесперебойного и качественного теплоснабжения жителей нашего городского округа», — закончил доклад выступающий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.