Замглавы округа Чехов проверил состояние внутридворовой территории на ул Чехова

сегодня в 11:49

По поручению главы городского округа Чехов его заместитель Денис Разуваев провел плановый обход внутридворовой территории в домах № 79/1, 79/2, 79/3 и 79/4 по улице Чехова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения содержания детской игровой площадки и несоблюдение графика вывоза мусора с контейнерной площадки. Все замечания были зафиксированы и переданы ответственным учреждениям для устранения проблем.

Такие еженедельные обходы позволяют службам оперативно реагировать на проблемные места в содержании территорий городского округа Чехов.

Цель обходов — обеспечить комфорт и безопасность жителей, работа в этом направлении осуществляется на постоянной основе.

Направить обращение с просьбой провести те или иные работы можно напрямую в профильные учреждения:

управление контрольной деятельностью, телефон: 8 (49-67) 23-58-36;

управление благоустройства администрации городского округа Чехов, телефон: 8 (49-67) 27-91-10;

МБУ «Чеховское благоустройство», телефон: 8 (800) 300-87-43;

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Чехов, телефон: 8 (49-67) 23-00-00;

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.