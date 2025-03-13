Замглавы Лосино-Петровского оценил качество содержания многоквартирных домов

В ходе планового еженедельного обхода заместитель главы округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков оценил качество содержания многоквартирных домов по проезду Чехова в городе Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с управляющей компанией МП «ЛП КТВС» пообщались с жителями и зафиксировали обращения, которые касались работ по содержанию дома. Дали поручения УК внести в план на 2025 год работы по ремонту подъездов и цоколя дома.

Следующий вопрос от жителей касался утепления чердачного помещения в доме со скатной кровлей, жители своими силами проводили утепление чердака, дали поручения МП «ЛП КТВС» произвести отсыпку керамзитом для сохранения закрытого контура и поддержания комфортного температурно-влажностного режима, обращения зафиксировал в протоколе.

«Еженедельно провожу обходы по территории городского округа, следите за анонсами в моих соцсетях», — сказал Роман Мещеряков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.