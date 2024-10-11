Замглавы Красногорска проверил уборку территории в мкр Нахабино

Замглавы городского округа Красногорск Евгений Елизаров совместно с сотрудником отдела Нахабино провел обход территории по адресу: мкр. Нахабино, ул. Панфилова, дом № 25. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе обхода было проверено качество уборки, содержание территории, детских и контейнерных площадок. Все жалобы, поступившие от жителей, были учтены и переданы курирующим направлениям для работы.

Цель обхода — контроль за соблюдением норм и правил содержания территорий, выявление проблемных мест и оперативное решение возникающих вопросов. Такие мероприятия позволяют поддерживать чистоту и порядок в городском округе, создавать комфортные условия для проживания жителей.

Евгений Елизаров подчеркнул важность проведения подобных обходов, которые позволяют оперативно реагировать на проблемы и улучшать качество жизни населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.