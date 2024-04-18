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Замглавы Балашихи проверил уборку и содержание дворов в мкр Железнодорожный

18 апреля заместитель главы округа Михаил Объедков оценил качество уборки и содержания дворов, детских площадок и общественных территорий в микрорайоне Железнодорожный, передает пресс-служба администрации городского округа.

Обход начался с дома № 16 на улице Луговой. В проверке также участвовали представители управляющей компании «Квартал-2005» и жители микрорайона.

Вместе с инициативными жителями замглавы Балашихи осмотрел три двора на Луговой улице и четыре — на Московской.

«Мы обошли дворовые территории, которые обслуживает управляющая компания «Квартал-2005». Посмотрели, в каком состоянии находятся дворы, детские площадки, проезды, проходы, тротуары, газоны, зеленые насаждения. Замечаний по микрорайону нет — все в нормативном состоянии», — сообщил Михаил Объедков.

В Балашихе продолжается месяц чистоты и порядка. Сотрудники управляющей компании «Квартал-2005» убрали прошлогоднюю листву, подкрасили ограждения, отремонтировали выходные группы подъездов и отреставрировали часть малых архитектурных форм.

Завершится месяц чистоты в Балашихе большим региональным субботником 27 апреля, в ходе которого все желающие смогут высадить деревья в парках и скверах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.