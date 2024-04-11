Заместители руководителя ГУСТ МО на местах проверяют ход работ по благоустройству

Заместители руководителя ГУСТ МО на местах проверяют ход работ в рамках Месяца чистоты и благоустройства, сообщает пресс-служба ведомства.

Коммунальные службы и управляющие организации приводят в порядок дворовые и общественные территории, внутриквартальные проезды, а также общее имущество многоквартирных домов.

Руководящий состав ГУСТ МО держит ход работ на постоянном личном контроле. Первые заместители руководителя Александр Боровков и Евгений Ненашев, заместители руководителя Никита Анашкин, Сергей Молин и Эдуард Сущенко ежедневно совершают рабочие объезды городских округов. На текущей неделе уже состоялись визиты в 20 муниципалитетов.

Так, накануне Сергей Молин посетил городской округ Лобня. Произведен осмотр МКД и дворовых территорий по адресам: улица Крупской, дома 18, 20, 22; а также улица Калинина, дома 19А, 19Б, 21, 36. Выявлен ряд нарушений.

К примеру, в доме № 22 по улице Крупской не оказалось бака в мусорокамере — отходы складировали прямо на покрытие. У дома № 19Б по улице Калинина был серьезно подтоплен проезд, необходимо провести мероприятия по устранению. Кроме того, ни по одному из проверенных адресов не проведены в полном объеме работы по уборке оттаявшего из-под снега мусора.

По результатам объезда в Администрации городского округа состоялось совещание с представителями управляющих компаний и органа местного самоуправления. Ответственным лицам поставили задачи и установили сроки устранения нарушений. Выполнение поручений находится на контроле сотрудников территориального отдела ГУСТ МО № 8.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.