Заместители главы Жуковского проведут пешие обходы по дворам города 25 и 26 июня

Принять участие в обходах могут все желающие жители. Данное мероприятие направлено на проверку содержания территорий. При возникновении жалоб или фиксации нарушений содержания информация направляется ответственным за уборку того или иного участка. Это могут быть обслуживающие организации, управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. На этой неделе пешие обходы пройдут по следующему графику:

25.06.2025 (среда, 12:00) ул. Школьная д. 2/17, д. 4, (встреча у д. 2/17) — Алферова О.Н.

25.06.2025 (среда, 12:30) ул. Луч д. 19, 21, 23, 25, (встреча у д. 19) — Алферова О.Н.

25.06.2025 (среда, 13:00) ул. Келдыша д. 5/1, 5/2, 5/3 (встреча у д. 5/1) — Алферова О.Н.

26.06.2025 (четверг, 11:00) ул. Чкалова, д. 15, 17, 19 (встреча у д. 15) — Дунаевич А.В.

26.06.2025 (четверг, 11:30) ул. Мясищева, д. 24, 26 (встреча у д. 24) — Дунаевич А.В.

26.06.2025 (четверг, 12:00) ул. Дугина, д. 21, 23, 25, 27, 29 (встреча у д. 21) — Дунаевич А.В.

26.06.2025 (четверг, 11:00) ул. Маяковского, д. 20, 16, (встреча у ул. Маяковского д. 20) ул. Горького д. 4, ул. Чкалова д. 33, 35 — Степанова Ю.В.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.