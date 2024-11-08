Замглавы Лосино-Петровского провела обход территории

сегодня в 17:09

Вместе с жителями осмотрели территорию по улице Ленина в районе многоквартирных домов № 17 и № 21.

Жители обратили внимание на несвоевременную уборку контейнерной площадки.

Обращения, поступившие на портал «Добродел» отработаны, площадка расчищена, осуществлен вывоз ТКО, размещен график вывоза мусора.

Проинформировали жителей о том, что начаты ремонтные работы детского сада по улице Гоголя г.ородского округа Лосино-Петровский.

Вопросы жителей зафиксированы и будут переданы профильным структурным подразделениям для проработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.