Замену кровли провели в спортивно-физкультурном центре «Гвардия» Волоколамска

Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова вместе с подрядчиком обсудила ход капитального ремонта спортивно-физкультурного центра «Гвардия», а также вопросы освещения прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

«Здесь уже проведены работы по замене кровли, окон, деревянных конструкций стен и полов. Установлены новые системы отопления и вентиляции. Также пожарный проезд подготовлен для устройства асфальтобетонного покрытия», — рассказала Наталья Козлова.

Сейчас на объекте работает 12 человек. Работники обустраивают площадку перед главным входом из брусчатки и парковочное пространство.

После завершения капитального ремонта спортивно-физкультурный центр откроет свои двери для занятий футболом, волейболом, теннисным спортом, а также в тренажерном зале.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.