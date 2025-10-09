Замену электрики провели в многоквартирном жилом доме в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов проверил результат проведенных работ по ремонту электрики в многоквартирном доме № 50 на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. В обходе приняли участие жильцы дома, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Данный многоквартирный дом был построен в 1988 году. В рамках проведенных работ заменили вводно-распределительное устройство, которое является важным элементом системы. Специалисты обновили этажные распределительные щиты, необходимые для распределения электроэнергии между квартирами и защиты оборудования от перегрузок и коротких замыканий.

Также провели комплексную замену питающих кабелей от вводно-распределительного устройства до индивидуальных приборов учета электроэнергии. Такие работы важны для повышения безопасности жителей, увеличения срока службы систем электроснабжения.

Специалисты провели работу над освещением этажных площадок для обеспечения достаточной видимости на лестничных клетках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.