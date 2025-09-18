Замена теплотрассы в Хотькове Сергиева Посада идет с опережением графика

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа идет замена участка теплотрассы от улицы Михеенко до психиатрической больницы № 5. Общая протяженность участка составляет почти 1,5 км, сообщает пресс-служба администрации округа.

Контракт предусматривает окончание работ в начале января 2026 года. Но понимая необходимость успеть все до снегопадов, подрядчик взял на себя повышенные обязательства закончить все до 1 октября.

«На данный момент по земляным работам осталось раскопать 100 метров. По монтажу трубы: проложено около 500 метров, а строительная часть выполнена где-то 80-85%», — рассказал начальник участка компании подрядчика ООО «ГЕОМАР» Алексей Волосатов.

На месте проведения работ побывала глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова. Ей доложили, что на объекте трудятся 23 рабочих и 4 единицы техники. Новые трубы отличаются долговечностью и обеспечат минимальные теплопотери. По итогам встречи подрядчик обещал увеличить количество бригад и техники. После завершения работ ООО «ГЕОМАР» обязался восстановить благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.