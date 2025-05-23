Законное размещение ВОЛС позволяет провайдерам повысить надежность своих услуг

В отличие от недобросовестных провайдеров, стремящихся минимизировать свои затраты за счет незаконного размещения оборудования на опорах воздушных линий электросетевых компаний, ответственные фирмы делают ставку на надежность и качество предоставляемых услуг.

Электросетевая компания, в свою очередь, создает благоприятные условия для развития бизнеса операторов, готовых работать в правовом поле. Так, в данный момент компания «Россети Московский регион» предлагает операторам к реализации концепцию совместного размещения оптических линий электросвязи (ОЭСХ) и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своей инфраструктуре. Ключевое преимущество концепции — возможность единовременного подключения двух услуг: электроснабжения и высокоскоростного интернета. Это позволяет операторам связи оперативно выходить на рынок конкретного административного округа, а потребителям — получать комплексное решение для своих нужд.

«Россети Московский регион» предоставляет профессиональное обслуживание инфраструктуры квалифицированными специалистами, что гарантирует долгосрочную и бесперебойную работу сетей. Строгое соблюдение технических норм при размещении ВОЛС на опорах воздушных линий электропередачи обеспечивает безопасность и надежность предоставляемых услуг.

Использование существующей инфраструктуры электросетевой компании позволяет операторам сократить капитальные затраты. В результате достигается оптимальное сочетание экономической эффективности и качества услуг для конечных потребителей.

Процедура подключения прозрачна и регламентирована. Провайдерам необходимо направить официальный запрос в компанию «Россети Московский регион», заключить договор доступа к опоре воздушной линии и обеспечить согласование проекта размещения. Важным условием является соблюдение технических норм, включая обязательную маркировку ВОЛС и ограничение количества размещаемых элементов на одной опоре.