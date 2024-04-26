Загорская ГАЭС в Подмосковье завершила пропуск весеннего половодья

Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершила пропуск весеннего половодья на реке Кунье (левый приток Дубны). В настоящее время приток реки к створу верховой плотины не превышает 3 куб. м/с. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Несмотря на повсеместный интенсивный разлив рек в Московской области, этой весной Загорская ГАЭС работала в штатном режиме на протяжении всего половодно-паводкового периода. Аварийных и чрезвычайных ситуаций не возникало», — отмечает главный инженер, председатель паводковой комиссии Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

В этом году средний расход воды реки Куньи вблизи гидроузла Загорской ГАЭС составил 9,6 куб. м/с, что соответствует среднемноголетним значениям. Пик весеннего половодья пришелся на 4 апреля, когда вследствие резкого потепления и дождей началось активное таяние снега.

Максимальный расход воды на водосливе верховой плотины составил 27 куб. м/с. Для сравнения исторический максимум притока реки Кунья за весь период гидрологических наблюдений был зафиксирован 15 апреля 1970 года и составлял 42,1 куб. м/с.

Во время весеннего половодья максимальные нагрузки испытывают гидротехнические сооружения. После завершения половодно-паводкового периода специалисты станции провели технический осмотр состояния водосбросных сооружений и механического оборудования. Были обследованы низовая плотина, дамба верхнего бассейна, здание водоприемника, напорные водоводы и берегоукрепительные сооружения.

По результатам мониторинга, повреждений конструкций не было выявлено. Гидротехнические сооружения станции находятся в исправном работоспособном состоянии и могут эксплуатироваться без ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для защиты людей и системы жизнеобеспечения в период паводков.

«В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идет активное таяние снега. А значит, мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию», — сказал Воробьев.