Загорская ГАЭС в Подмосковье подтвердила безопасность гидротехнических сооружений

Загорская ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») выполнила комплекс мероприятий по плановому пересмотру декларации безопасности гидротехнических сооружений. Документ удостоверяет, что техническое состояние и условия эксплуатации гидротехнических сооружений станции полностью соответствуют установленным нормам и стандартам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

По результатам декларирования гидротехнические сооружения Загорской ГАЭС отнесены к наивысшему, первому классу ответственности. Перед утверждением декларации было проведено детальное обследование всех элементов гидроузла, включая дамбу верхнего водохранилища, водоприемник, шесть напорных водоводов, само здание ГАЭС, низовую плотину нижнего водохранилища с водосбросом на реке Кунья, а также берегоукрепительные сооружения № 3 и № 4.

Кроме представителей Загорской ГАЭС, в преддекларационном обследовании принимали участие специалисты федеральных надзорных органов — Ростехнадзора и МЧС, генерального проектировщика — АО «Институт Гидропроект» и Аналитического центра РусГидро по безопасности гидротехнических сооружений.

Особое внимание во время инспекции уделялось проверке технического состояния сооружений и гидромеханического оборудования, эксплуатационной документации, организации ручных и автоматизированных наблюдений за гидротехническими сооружениями. Дополнительно были проверены выполненные мероприятия по обеспечению надежности и безопасности сооружений, а также готовность персонала станции к предупреждению возможных аварийных ситуаций и оперативному реагированию на них.

По результатам государственной экспертизы Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила Декларацию безопасности гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС сроком на четыре года.

«Получение декларации безопасности гидротехнических сооружений имеет огромное значение для гидроэлектростанции. Наличие данного документа позволяет нам законно и безопасно эксплуатировать наши гидротехнические сооружения. Все сооружения Загорской ГАЭС находятся в работоспособном состоянии и отвечают необходимым требованиям безопасности», — отметил директор Загорской ГАЭС Виктор Жизневский.

