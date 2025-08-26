Загорская ГАЭС в Подмосковье отмечает 25 лет работы на полной проектной мощности

Крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция — Загорская ГАЭС (входит в группу «РусГидро») — отмечает 25-летие выхода на полную проектную мощность. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Знаковое событие, позволившее станции достичь мощности в 1200 МВт в генераторном режиме и 1320 МВт в насосном, произошло 25 августа 2000 года с вводом в эксплуатацию последнего из шести гидроагрегатов.

Пионер отечественной гидроаккумулирующей энергетики — Загорская ГАЭС — была построена для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме столичного региона и повышения эффективности работы тепловой генерации. Уникальный проект станции, разработанный институтом «Гидропроект», реализовывался с 1980 года и носил экспериментальный характер. При строительстве были применены новаторские для своего времени инженерные решения, включая обратимые гидроагрегаты и напорные водоводы значительного диаметра.

Ввод в работу первого гидроагрегата состоялся в декабре 1987 года. Следующие агрегаты вводились в эксплуатацию последовательно до 2000 года, а в 2003 году Государственная приемочная комиссия подписала акт о вводе всего комплекса Загорской ГАЭС в постоянную эксплуатацию.

Сегодня станция играет ключевую роль в обеспечении надежности и стабильности единой энергосистемы России, выполняя функцию «энергетического накопителя» Объединенной энергосистемы центра.

Для поддержания высочайшего уровня стабильности работы оборудования на предприятии реализуется комплексная программа модернизации, включающая замену устаревших механизмов, реконструкцию гидротехнических сооружений и внедрение передовых цифровых технологий.

