Задолженность предприятий ЖКХ Подмосковья сократилась на 709 млн рублей

Правительство Московской области совместно с компанией «Мосэнергосбыт», являющейся гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона, ведут успешную работу по сокращению задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленную электрическую энергию, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В апреле 2024 года был подписан график погашения просроченной дебиторской задолженности и оплаты текущего объема потребления электроэнергии с исполнением просроченной дебиторской задолженности.

В результате совместной работы ранее достигнутые договоренности между компанией и правительством Московской области были исполнены в полном объеме. Просроченная дебиторская задолженность по итогам прошлого года сократилась до 2,57 млрд рублей, что улучшило результаты 2023 года на 709 млн рублей.

Гарантирующий поставщик определил топ-3 муниципалитета Подмосковья по сокращению величины дебиторской задолженности за электроэнергию в течение 2024 года: Одинцовский г. о. — 118,46 млн рублей, г. о. Серпухов — 101,61 млн рублей, г. о. Красногорск — 90,62 млн рублей.

«Сокращение дебиторской задолженности предприятий ЖКХ за электроэнергию — это значимый результат совместной работы правительства Подмосковья, администраций муниципалитетов и «Мосэнергосбыта». Мы видим, что системный подход, включающий подписание графиков погашения задолженности и строгий контроль за их исполнением, дает свои плоты. Это не только укрепляет финансовую устойчивость энергосистемы региона, но и способствует повышению качества услуг для жителей Подмосковья», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Благодарим правительство Московской области и глав администраций городских округов за активное участие и конструктивное сотрудничество. Только в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон возможен столь высокий результат», — сообщил директор по работе с клиентами в Московской области «Мосэнергосбыт» Алексей Володяев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.