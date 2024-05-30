Забор у дома № 5 покрасили в городском округе Восход

В городском округе Восход на придомовой территории жилого здания № 5 работники управляющей компании «Эком» покрасили металлические ограждения вокруг палисадников.

Невысокие заборы с геометрическим рисунком были выкрашены черной масляной краской. Предварительно поверхности очистили и промыли. Теперь новое покрытие защитит металлические конструкции от ржавчины, коррозии и других внешних воздействий.

«В результате выполненных работ забор выглядит более презентабельно. Новый черный цвет прекрасно вписался в общее окружение городского пространства», — рассказал сотрудник УК «Эком» Александр Аллес.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.