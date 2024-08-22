За подписку на электронную платежку 10 жителей Подмосковья получили по 1 500 руб

ЖКХ

Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

МосОблЕИРЦ поздравляет первых 10 победителей акции «Счастливая подписка», которые выиграли денежные призы за подписку на электронный счет. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Счастливые номера лицевых счетов, выбранные генератором случайных чисел, следующие:

  • 46022771,
  • 10082363,
  • 91032567,
  • 34592144,
  • 90948469,
  • 33908420,
  • 80506662,
  • 33816809,
  • 34421110,
  • 91327905.

Каждый из победителей получит 1500 рублей на лицевой счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Акция «Счастливая подписка» проходит с целью популяризации электронных счетов среди жителей Подмосковья. Электронный счет — это удобный и экологичный способ получать платежные документы, который уже выбрали тысячи пользователей.

Электронные счета предлагают ряд преимуществ:

  • Поступают на электронную почту вовремя, без риска утери или порчи;
  • Доступны для скачивания за любой период;
  • Помогают экономить бумагу, сохранять деревья и снижать количество отходов.

Как стать участником акции:

  • подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — разделе «Платежи» в настройках выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты;
  • подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку — в личном кабинете в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» передвиньте бегунок вправо. Рекламная рассылка — это возможность первым получать свежие новости об акциях и услугах, а также лучшие предложения от программы «Коммунальный бонус».

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Каждый месяц МосОблЕИРЦ будет выбирать новых победителей. Следующий розыгрыш состоится в сентябре, и 10 счастливчиков вновь получат 1 500 рублей на оплату ЖКУ.

Узнать об акции подробнее можно здесь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.