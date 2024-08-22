За подписку на электронную платежку 10 жителей Подмосковья получили по 1 500 руб
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
МосОблЕИРЦ поздравляет первых 10 победителей акции «Счастливая подписка», которые выиграли денежные призы за подписку на электронный счет. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Счастливые номера лицевых счетов, выбранные генератором случайных чисел, следующие:
- 46022771,
- 10082363,
- 91032567,
- 34592144,
- 90948469,
- 33908420,
- 80506662,
- 33816809,
- 34421110,
- 91327905.
Каждый из победителей получит 1500 рублей на лицевой счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Акция «Счастливая подписка» проходит с целью популяризации электронных счетов среди жителей Подмосковья. Электронный счет — это удобный и экологичный способ получать платежные документы, который уже выбрали тысячи пользователей.
Электронные счета предлагают ряд преимуществ:
- Поступают на электронную почту вовремя, без риска утери или порчи;
- Доступны для скачивания за любой период;
- Помогают экономить бумагу, сохранять деревья и снижать количество отходов.
Как стать участником акции:
- подписаться на электронный счет в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — разделе «Платежи» в настройках выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты;
- подписаться или быть подписанным на рекламно-информационную рассылку — в личном кабинете в разделе «Профиль» — «Рекламная рассылка» передвиньте бегунок вправо. Рекламная рассылка — это возможность первым получать свежие новости об акциях и услугах, а также лучшие предложения от программы «Коммунальный бонус».
Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Каждый месяц МосОблЕИРЦ будет выбирать новых победителей. Следующий розыгрыш состоится в сентябре, и 10 счастливчиков вновь получат 1 500 рублей на оплату ЖКУ.
Узнать об акции подробнее можно здесь.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.