сегодня в 13:23

За пять лет в Щелкове построили и модернизировали шесть котельных, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Как подчеркнул секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Булгаков, работало обновлению объектов теплоснабжения проводится по наказам жителей в рамках Народной программы партии.

«За последние пять лет капитально отремонтированы котельные на улицах Сиреневая, Московская, Институтская, Текстильщиков и на ЦТП № 1. Также построена и введена в эксплуатацию новая котельная — в микрорайоне Бахчиванджи», — рассказал он.

По словам Андрея Булгакова, новая блочно-модульная котельная в Бахчиванджи обеспечивает теплом 55 многоквартирных домов, детский сад, школу и поликлинику.

В котельной в микрорайоне Чкаловский осуществили глубокую модернизацию оборудования: заменены котел, газогорелочное устройство, система безопасности и автоматика регулирования, пояснил он.

В настоящий момент во Фряново завершается строительство еще трех котельных — в микрорайоне Аксеновское поле мощностью 16 МВт, в микрорайоне Жилко на 12 МВт и в деревне Хлепетово на 2 МВт.

Напомним, специалисты рекомендуют заранее подготовиться к отопительному сезону — проверить исправность системы отопления в квартирах, убедиться в работоспособности запорной арматуры и при необходимости выпускать воздух из радиаторов.

При возникновении неполадок важно своевременно обращаться за поддержкой: в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 8 (496) 562-11-72.

Для получения консультаций и направления обращений по вопросам ЖКХ и другим темам также можно обратиться в Общественную приемную «Единой России» по номеру 8 (496) 561-11-05.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в Московской области реализуется масштабная трехлетняя программа модернизации ЖКХ, которая включает в себя более 370 мероприятий. Только в нынешнем году она затронет более 500 объектов: это котельные, тепловые пункты и свыше 300 км тепловых сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.