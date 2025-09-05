сегодня в 17:49

За неделю «Мособлводоканал» устранил более 140 засоров

С 1 сентября специалисты Мособлводоканала провели гидродинамическую промывку канализационных сетей. За неделю было устранено 148 засоров на сетях Подмосковья. Цель работ — обеспечение беспрепятственной транспортировки сточных вод на очистные сооружения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, в Орехово-Зуевском ликвидировано 42 засора, в Электростали — 38, в Лосино-Петровском — 29. Еще 27 и 12 в Шатуре и Павлово-Посадском соответственно.

Основная причина проблем — бытовой мусор, попадающий в систему. Чугунные и керамические трубопроводы имеют шероховатую поверхность, поэтому предметы гигиены, такие как влажные салфетки, цепляются за стенки и образуют плотные пробки, полностью блокирующие ток стоков. Это явление называется тампонадой безнапорной сети.

Главные враги канализации:

влажные салфетки и текстиль

пищевые отходы

прочий бытовой мусор

Яркий пример — работа в Орехово-Зуево, где для ликвидации сложного засора потребовалась слаженная работа двух специализированных машин одновременно. Одна откачивала содержимое, а вторая пробивала пробку мощнейшим напором воды.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.