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За неделю число технарушений на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье снизилось на 31%

За минувшую неделю число технарушений на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье снизилось на 31%. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы в течение прошедшей недели было поставлено 171 технологический сбой, оперативные группы выполнили 535 выездов в муниципалитеты региона.

Из 171 технологического сбоя 23 (52 — на прошлой неделе) касались теплоснабжения, 0 (26 — на прошлой неделе) горячего водоснабжения, 26 (9 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 118 (160 — на прошлой неделе) обеспечения потребителей электричеством.

Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 21 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили 3196 выездов в муниципальные образования Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 638, оперативные группы — 2558 раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.