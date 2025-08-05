За месяц «Мособлводоканал» устранил более 1,3 тыс засоров на внешних сетях

Специалисты «Мособлводоканала» продолжают активную работу по устранению засоров на сетях водоотведения Подмосковья. За прошедший месяц сотрудники успешно восстановили проходимость более 1 000 участков внутриквартальных сетей канализации, предотвратив возможные внештатные ситуации и обеспечив бесперебойную работу систем водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Филиалы предприятия устранили 1 329 засоров, используя различные методы включая гидродинамический с помощью специализированной техники, которые позволяют эффективно прочищать трубы от сложных загрязнений.

Распределение по городским округам:

Орехово-Зуевский округ: 738 засоров;

Павлово-Посадский округ: 184 засора;

г. о. Электросталь: 177 засоров;

Лосино-Петровский округ: 89 засоров;

округа Шатура: 141 засор.

Больше всего засоров устранено в населенных пунктах: г. Куровское, г. Дрезна, г. Ликино-Дулево, г. Электросталь, г. Лосино-Петровский.

Засоры в канализационных трубах чаще всего образуются из-за попадания не предназначенных для сброса в систему: бытового мусора, текстиля, пищевых остатков и, особенно, жировых отложений, постепенно накапливающихся на стенках труб. Эти факторы приводят к уменьшению внутреннего диаметра коллектора, их преждевременному износу и, как следствие, неудобствам для жителей региона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.