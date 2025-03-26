С начала года в Подмосковье выявили 50 тыс незаконных интернет-линий на ЛЭП

С января 2025 года компания «Россети Московский регион» обнаружила свыше 50 тысяч незаконно размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети Московский регион».

В настоящее время в компании продолжается программа по легализации ВОЛС, установленных на объектах электросетевого хозяйства. Ее цель — выявление случаев несанкционированного монтажа оборудования связи на энергоинфраструктуре.

За указанный период выявлено более 50 тысяч подвесов ВОЛС, установленных провайдерами без договора с «Россети Московский регион». Подобные действия не только нарушают работу энергообъектов, но и создают угрозу для жизни и здоровья сотрудников, обслуживающих линии электропередачи.

Для урегулирования ситуации операторам связи предлагается:

• заключить договор с компанией и подать запрос на техническую экспертизу возможности размещения ВОЛС;

• либо демонтировать незаконные линии и возместить ущерб за бездоговорное использование инфраструктуры.

Недобросовестные провайдеры, монтируя оборудование без разрешения, проектной документации и маркировки, нарушают законодательство. Они не получают необходимых согласований, но при этом продолжают брать плату с абонентов, не предупреждая о рисках внезапного отключения интернета из-за демонтажа незаконных сетей.

Чтобы защитить свои интересы и иметь право на компенсацию в случае отключения, «Россети Московский регион» советуют пользователям:

• перед подписанием договора с провайдером уточнять, соблюдает ли он Федеральный закон «О связи» и п. 19 Постановления правительства РФ № 2106 от 22.11.2022, требующие наличия договора с владельцем инфраструктуры;

• избегать операторов, не указывающих номер лицензии на своем сайте, и не заключать договоры с компаниями, чье оборудование не имеет маркировки;

• требовать от провайдера включения в договор ссылки на соглашение с ПАО «Россети Московский регион».

Будьте бдительны и не доверяйте «серым» провайдерам!