XV Международный салон «Комплексная безопасность» стартовал в Подмосковье

«Россети Московский регион» принимают участие в XV Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024». Форум проводится с 29 мая по 1 июня в подмосковной Кубинке, на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот», сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Посетителям салона компания представила пять единиц уникальной специальной техники, которая обеспечивает эффективное проведение ремонтных и аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах.

Электротехническая лаборатория используется для поиска мест повреждения подземных кабельных линий с напряжением от 400 до 35 тыс. В. Импульсный ударный генератор посылает сигналы на глубину до 10 метров, а оператор с помощью акустического приемника прослушивает ответы, что позволяет точно и оперативно обнаружить, и провести восстановительные работы.

Также представлены два бригадных автомобиля: бригадный автомобиль на шасси ГАЗ-С41А23 и бригадный автомобиль на шасси КамАЗ 43118. Машины предназначены для доставки к месту выполнения работ ремонтных бригад вместе со спецоборудованием в любых условиях дорожной обстановки.

Помимо этого, гостям представлена вакуумная грунтозаборная машина. Данная спецмашина способна в течение 15 минут собрать в себя примерно 8 кубических метра песка из соединительного колодца, тем самым обеспечив быстрый доступ к высоковольтным кабельным линиям для проведения их осмотра или ремонта.

Все представленные транспортные средства успешно используются в работе энергетиков. Применение современной спецтехники в компании повышает оперативность выезда бригад, увеличивает функциональные возможности специалистов, что позволяет значительно сократить время восстановительных работ, а значит обеспечить гарантированное электроснабжение потребителей.

Кроме этого, в дни проведения Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2024» на филиалы и специалистов «Россети Московский регион» возложено обеспечение надежной и бесперебойной работы электросетевых объектов, от которых подается напряжение на объекты «КВЦ «Патриот».

Организатором салона выступает МЧС России. Салон стал ключевым российским выставочным проектом федерального уровня, ориентированным на демонстрацию результатов реализации государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.