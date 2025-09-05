Выставка современного энергооборудования пройдет в Подмосковье 10 сентября

10 сентября Московская область станет площадкой для масштабной выставки, где ведущие российские и международные компании представят новейшие разработки для топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Участники смогут вживую ознакомиться с техникой, современным оборудованием, передовыми технологиями и успешными кейсами от лидеров рынка. Это уникальная возможность для профессионалов отрасли увидеть действующие образцы, оценить инновационные решения и установить прямые контакты с производителями.

Среди ключевых экспонентов выставочной зоны, к примеру, электросетевая компания «Россети Московский регион», которая представит компактный современный унифицированный переходной пункт 110 кВ, предназначенный для соединения воздушных и кабельных линий электропередачи на опоре. Такое оборудование позволяет существенно сократить площадь размещения, отвечает современным тенденциям развития технологий и требованиям безопасности в условиях плотной застройки. Также на стенде компании гости смогут ознакомиться с результатами внедрения автоматизированной системы управления мобильными бригадами (АСУ МБ) и образцами современных удобных зарядных станций для электротранспорта.

Компания ООО «Пиэлси Технолоджи» представит передовые разработки оборудования собственного производства, которые лежат в основе систем автоматизации промышленности и инфраструктурных объектов. Аттестованное и сертифицированное оборудование бренда TOPAZ позволяет создавать надежные программно-технические комплексы. Технологическая операционная система TOPAZ Linux успешно работает в составе серверов и контроллеров, имеет сертификат ФСТЭК и зарегистрирована в Минцифре.

Участие в выставке примет также ООО «Завод Кристалл», расположенный в Одинцове. Предприятие входит в число лидеров региона по производству оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии.

Среди других участников выставки: АО «Мособлэнерго», ООО «Телематические решения», ГК «Лартех», TBEA (Китай), ООО ПО «Форэнерго», НИУ «МЭИ», учебные заведения Подмосковья — Шатурский энергетический техникум и Щелковский колледж.

Выставка пройдет в рамках Межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада», организаторами которого выступили Правительство Московской области совместно с ПАО «Россети» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Форум соберет ключевых игроков отрасли для выработки стратегии развития «энергетики будущего». В программе — три тематические сессии с участием представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых экспертов и бизнеса.

«Межрегиональный энергетический форум „Решения для нового технологического уклада“ для нашего региона является уникальной площадкой, где эксперты смогут выработать конкретные решения для формирования новых стандартов отрасли. Московская область, как регион-лидер в цифровой трансформации ТЭК, готова делиться опытом и создавать вместе с федеральными партнерами, научным сообществом, бизнесом и коллегами из других регионов „энергетику будущего“ — умную, эффективную, безопасную, ориентированную на потребности людей и развитие нашей страны», — подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Регистрация участников открыта на официальном сайте форума и доступна по ссылке: энергияперемен.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.