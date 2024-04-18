Высокоманевренные мусоровозы будут убирать контейнерные площадки в Химках

Мусор с контейнерных площадок, расположенных на территории внутридворовых проездов в Химках, будут убирать высокоманевренные мусоровозы. Регоператор «ЭкоПромСервис» пополнил автопарк двумя новыми машинами на шасси КАМАЗ «Компас-9». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Их главное назначение нового транспорта — работа в условиях плотной многоэтажной застройки.

Объем кузова — 8 куб. метров, а наличие пресса позволит уплотнить отходы в шесть раз. При этом машины будут собирать мусор как из самых маленьких емкостей по 120–360 литров, так и из объемных баков объемом около кубометра.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева и при поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках особое внимание уделяется развитию комплексной системы по обращению с отходами. Так, в нашем округе успешно реализуется проект «Мегабак». Благодаря ему жители стали активно принимать участие в раздельном сборе отходов», — отметил депутат совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов.

В рамках нацпроекта «Экология» на территории Подмосковья модернизируют инфраструктуру по сбору и вывозу отходов.

В городском округе Химки регулярно работают над повышением эффективности обращения с отходами и снижением уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.