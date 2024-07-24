Выработка электроэнергии на Загорской ГАЭС превысила 911 млн кВт/ч с начала года

С января по июнь 2024 года Загорская ГАЭС (филиал «РусГидро»), расположенная на реке Кунье в поселке Богородское Московской области, выработала 911 млн 852 тыс. кВт/ч экологически чистой электроэнергии, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Максимальная суточная выработка электроэнергии 5504 тыс. кВт/ч была зафиксирована 25 июня. Объем электроэнергии, выработанной станцией со дня пуска первого гидроагрегата, составил 53,8 млрд кВт/ч.

Загорская ГАЭС — крупнейший в Московской области объект генерации на базе возобновляемых источников энергии. Установленная мощность станции в генераторном режиме — 1200 МВт, в насосном режиме — 1320 МВт. В состав генерирующих мощностей Загорской ГАЭС входят шесть обратимых гидроагрегатов, каждый мощностью 200/220 МВт соответственно. Среднегодовая выработка электроэнергии — 1,9 млрд кВт/ч.

Энергопредприятие входит в зону операционной деятельности Московского РДУ — филиала Системного оператора ОДУ Центра. Кроме производства электроэнергии, Загорская ГАЭС выполняет важные задачи по выравниванию суточного графика нагрузок, регулированию частоты и напряжения в энергосистеме Центра.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.