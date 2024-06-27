Выпускники Подмосковья могут получить целевое обучение в МЭИ

Подмосковные выпускники 11-х классов общеобразовательных школ или имеющие среднее профессиональное образование могут поступить в 2024 году в национальный исследовательский институт «МЭИ» на специальность «Электроэнергетика и электротехника» по договору о целевом обучении. Возможность поступления в ВУЗ на очную форму обучения на бюджетной основе предоставляет «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Преимуществами заключения договора о целевом обучении с «Мособлэнерго» являются: дополнительная стипендия (в зависимости от успеваемости ее размер может варьироваться от 5 до 10 тысяч рублей); гарантированное прохождение оплачиваемой производственной практики; дальнейшее трудоустройство в компанию; возможность продолжить обучение в магистратуре.

Студенту-«целевику», со своей стороны. необходимо освоить образовательную программу НИУ «МЭИ» и по окончании обучения проработать в «Мособлэнерго» пять лет.

«Мы уделяем большое вниманию развитию кадрового потенциала и взаимодействию со студентами. Так, сегодня в ФГБОУ «НИУ «МЭИ» по договорам о целевом обучении от компании обучается 24 студента, также 12 выпускников трудоустроены в «Мособлэнерго», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Для получения подробной информации о поступлении по договору целевого обучения можно обратиться в компанию по телефону 8 (495) 780-39-62, доб. 2020.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.