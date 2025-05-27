Выйдет дороже: что грозит за самовольное подключение к электричеству?
Фото - © Линия электропередачи в Троицке/Медиасток.рф
Незаконное подключение к электросетям грозит штрафом от 10 до 15 тыс. рублей, до 30 тыс. рублей придется заплатить в случае повторного нарушения, сообщает pravda-nn.ru.
«Кроме того, поскольку самовольное подключение к электрическим сетям приводит к безучетному потреблению электроэнергии, это может повлечь уголовную ответственность», — заявили эксперты Роскачества.
От таких действий страдают все жители многоквартирного дома: растут коммунальные платежи, могут возникнуть сбои и неполадки.
Еще нарушителю придется отдельно оплатить всю нелегально потребленную электроэнергию. Учитывается мощность оборудования, точкой отсчета периода доплаты будет дата предыдущей поверки.
Собственники также не имеют права вмешиваться в работу прибора учета, но одновременно обязаны следить за его целостностью и сохранностью.