Выездные комиссии по ЖКХ и благоустройству продолжают работать в Мытищах

Заместители главы городского округа Мытищи Иван Яськив и Александр Хаюров провели выездную проверку по содержанию территорий города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встречах присутствовали представители профильных управлений администрации и управляющих компаний.

36-й микрорайон города, более известный мытищинцам, как «Химгородок» имеет достаточно плотную застройку. Практически по всей территории ведутся работы по строительству и замене инженерных коммуникаций. Вот только восстанавливать разрушенное в связи с текущими работами подрядчики не всегда торопятся.

«После проведения работ по обустройству и реконструкции сетей необходимо выполнить полноценные работы по восстановлению благоустройства. На этом участке они не завершены. Поэтому мы формируем претензионные документы, чтобы потребовать восстановления пешеходных дорожек, озеленения и других элементов благоустройства. По каждому пункту обозначим конкретные сроки», — подчеркнул Иван Яськив.

Также комиссия провела обход дворов 7-го микрорайона между улицами Юбилейной и Летной. Здесь остается много вопросов к содержанию и благоустройству. Основная причина — наличие так называемых спорных территорий.

«Содержание придомовых территорий и внутриквартальных подъездов у нас разделено. Часть работ выполняет подрядчик, часть — наше муниципальное учреждение „Леспаркхоз“, а часть — управляющая компания. На данном участке возникли разночтения, сегодня мы закрепили ответственных исполнителей, будем мониторить работу по содержанию пешеходных дорожек, детских площадок, покосу травы. Все сроки и задачи обозначены. Выезды на такие проблемные территории будем осуществлять на постоянной основе», — пояснил Александр Хаюров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.