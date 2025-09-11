Выездную администрацию провели в Подрезкове

сегодня в 17:32

Представители администрации провели встречу с жителями в Подрезкове. Профильные специалисты приняли 40 обращений химчан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Самые популярные из них затронули сферы ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки.

Жительница Химок Людмила Харченко является старшей по дому — человек, от которого зависят состояние многоквартирного дома и комфорт жизни в нем каждого жильца.

«Я обратилась с вопросом капитального ремонта кровли. Каждому жильцу хочется жить в своем доме в комфортных условиях», — поделилась Людмила Харченко.

Выездную администрацию жительница посещает регулярно. Ранее Людмила обращалась по поводу установки в доме нового насоса. После встречи вопрос взяли на контроль и провели все необходимые работы.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн.

Такие встречи в разных микрорайонах города проходят каждую неделю. С начала года в Химках провели уже 34 выездные администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.