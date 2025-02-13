Выездное совещание по запросу жителей улицы Индустриальной прошло в Мытищах

Директор МКУ «УЖКХ Мытищи» Александр Хаюров совместно с представителями министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, управляющей организации, подрядной организации, управления благоустройства администрации округа и жителями провел выездную встречу около дома № 11 на ул. Индустриальной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителей многоквартирного дома интересует, когда завершатся работы на придомовой территории, проведут ли восстановление и благоустройство. Кроме того, жители попросили установить ограждение вокруг участка, на котором прокладывают канализационный коллектор. Подрядчик оперативно выполнил эту просьбу, оградив территорию в течение нескольких часов.

На встрече также объяснили, что до 14 февраля здесь установят информационную табличку. Все работы планируется завершить до конца мая, благоустройство территории, в частности обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, а также высадка новых деревьев — до середины июля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.