Выездная администрация прошла в Шатуре

Выездная администрация работала в шатурской школе № 1. Учителя смогли задать свои вопросы представителям администрации округа и руководителям различных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале мероприятия депутат муниципального совета Ольга Бурмистрова рассказала о том, что делается в округе для комфортной жизни, а также поделилась планами на будущее. Она также сообщила о программах, которые реализуются в регионе для поддержки учителей.

«С прошлого года доступна услуга по компенсации аренды жилья учителям, которые работают на территории Московской области. Участниками программы на сегодняшний день стали 20 педагогических работников. Наш муниципальный округ принимает участие в программе „Земский учитель“ для трудоустройства учителей в отдаленные сельские школы округа. На сегодняшний день в рамках этой программы в Коробовском лицее работают два педагога», — поделилась депутат.

Во время работы выездной администрации учитель физкультуры Максим Селезнев поинтересовался возможностью обустройства современных детских игровых площадок во дворах, расположенных между домами по улице Академической, 10, и Строителей, 14.

«Сейчас на площадках установлены игровые элементы в основном для детей младшего возраста», — рассказал Максим Селезнев.

Как пояснили представители администрации, в скором времени в данном районе Шатуры появится мини-стадион с подогревом, футбольным полем и площадкой для сдачи норм ГТО.

«В этом случае подростки получат возможность проводить время на улице с пользой», — согласился педагог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.