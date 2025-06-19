Выездная администрация для председателей МКД прошла в Ступино

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с коллегами принял участие в выездной кустовой администрации, которая состоялась во Дворце культуры, и была организована в рамках сотрудничества центральных органов власти и органов местного самоуправления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во встрече приняли участие представители ведомств Правительства Московской области, главы и сотрудники администраций городских округов Кашира, Серпухов, Чехов. Особое внимание было уделено участию председателей советов многоквартирных домов, представляющих интересы жителей.

«Подобный формат является наиболее комфортной формой взаимодействия для оперативного решения вопросов — большую часть из них удается решить сразу на месте. Вместе с коллегами провели кустовую выездную администрацию. Мы обсудили модернизацию объектов ЖКХ, изменение тарифов, особенности обслуживания многоквартирных домов и другие актуальные вопросы. Продолжим дальнейшее взаимодействие на благо региона и наших жителей», — отметил Сергей Мужальских.

В мероприятии приняло участие более 30 председателей МКД, которые смогли задать вопросы главам муниципалитетов, представителям министерств и ведомств. В ходе встречи зарегистрировано порядка 50 обращений.

«Данная кустовая выездная администрация является восьмой. Основная цель встречи — всестороннее обсуждение наиболее актуальных проблем, затрагивающих повседневную жизнь населения близлежащих территорий, и выработка совместных эффективных решений. Председатели многоквартирных домов — активные и неравнодушные люди. Вопросы сегодня не только касаются жилищно-коммунального хозяйства, но и здравоохранения, благоустройства, содержания территории и ремонта дорог», — сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

По каждому из рассмотренных вопросов предоставлены подробные разъяснения и определены дальнейшие шаги для их решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.