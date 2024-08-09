Второй этап проверки военных городков стартовал в Подмосковье

Аварийно-восстановительная служба Московской области проводит второй этап проверки готовности военных городков к предстоящему отопительному сезону. Эти мероприятия стали продолжением первого этапа, успешно завершенного в июне текущего года. В рамках проверки на этой неделе специалисты посетили военные городки, расположенные в г. о. Щелково и Истра, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Подготовка военных городков к зиме является приоритетной задачей. В ходе второго этапа проверок мы уделяем особое внимание состоянию энергетических объектов, канализационно-насосных станций, очистных сооружений, жилого фонда и придомовой территории. Мы уже видим значительные улучшения, но работа продолжается, и мы не оставим без внимания ни одной детали, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для жизни жителей военных городков в зимний период», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В ходе проверки специалисты оценивали качество устранения недостатков, выявленных в ходе первого этапа, а также готовность аварийно-ремонтных бригад к оперативному реагированию в отопительный сезон. По итогам проверок установлено, что военный городок в городском округе Щелково готов к зиме на 90%, а военный городок в городском округе Истра — на 65%.

Контрольные мероприятия продолжаются, и по их завершению будут приняты все необходимые меры для обеспечения полной готовности всех военных городков к зимнему периоду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.