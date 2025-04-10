Встреча с жителями в формате выездной администрации состоялась в Люберцах

Традиционная встреча с жителями городского округа Люберцы в формате выездной администрации прошла в гимназии № 41 (Люберцы, ул. Авиаторов, д. 10). В ней принял участие глава муниципалитета Владимир Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Один из вопросов касался строительства школы в „Жулебино парк“. Микрорайон растет, развивается, большая современная школа здесь очень нужна. Подрядчик сейчас активно ведёт работы на объекте, перед ним поставлена задача — сдать школу на 1500 мест к 1 сентября», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что для удобства жителей будет обустроен прямой подход к соцобъекту — сейчас пешеходам приходится делать большой крюк через микрорайон.

Также люберчане интересовались благоустройством территории у детского сада в пос. ВУГИ.

«Новый садик открыли совсем недавно, и подрядчик еще ведет работы по приведению прилегающей территории в порядок — плановый срок завершения до конца мая. Но будем настаивать на том, чтобы благоустройство завершили, конечно же, раньше», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.