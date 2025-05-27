Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в поселке Малино округа Ступино

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, представителями местного депутатского корпуса и профильными заместителями встретился с жителями поселка Малино и близлежащих населенных пунктов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители озвучили вопросы, касающиеся благоустройства, ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры и имущественной сферы.

«С жителями и коллегами из местного Совета депутатов обсудил множество вопросов, в том числе совершенствование нормативной базы по оплате за твердые коммунальные отходы для СНТ, реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования в этом году, а также планы на 2026-й», — отметил Андрей Голубев.

К главе округа обратилась жительница села Киясово с просьбой отремонтировать водопровод. Запрос принят в работу, профильному заместителю поручено оказать содействие в решении вопроса.

Жителей деревень Николо-Тители и Фоминка волнует дорожный вопрос. Представители инициативной группы сельчан обратились к руководителю муниципалитета с запросом обустроить дороги в населенных пунктах. По словам профильного заместителя, дороги будут отсыпаны щебнем.

«Вместе с коллегами провожу выездную администрацию в поселке Малино. Жители поселка и близлежащих сельских населенных пунктов озвучили вопросы, касающиеся содержания дорог, проведения ямочного ремонта, благоустройства. Обращения жителей зафиксированы и приняты в работу», — сказал Сергей Мужальских.

Работа выездных администраций будет продолжена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.