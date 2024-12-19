Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в «Люберецкой теплосети»

Встреча с жителями городского округа Люберцы в формате выездной администрации прошла на базе «Люберецкой теплосети». Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«В этом году предприятие отпраздновало 55-летний юбилей. И важно, что работу на нём выбирают сразу несколько поколений семей. Поблагодарил сотрудников „Люберецкой теплосети“ за непростой труд и профессионализм — именно эти люди обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома люберчан», — отметил Волков.

Глава Люберец пояснил, что основные вопросы, которые задавали жители, касались содержания территории и работы управляющих компаний, благоустройства, безопасности.

«Все обращения внесли в протокол для оперативной отработки. Благодарю генерального директора компании Эдуарда Васильевич Болотного и всех сотрудников предприятия за неравнодушие и участие в жизни Люберец!», — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.