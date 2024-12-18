Встреча с жителями состоялась в деревне Мотяково

В деревне Мотяково городского округа Люберцы состоялась встреча с жителями, на которой обсудили вопросы экологии и демонтажа ограждения участков под линиями электропередач, сообщил руководитель территориального управления «Малаховка — Красково» Павел Максимкин, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во встрече также приняли участие начальник управления по охране окружающей среды и представители управления благоустройства администрации городского округа Люберцы.

«Жителей деревни Мотяково интересовала судьба ограждения участков под ЛЭП. Разъяснил собравшимся, что собственникам земельных участков в охранных зонах ЛЭП неоднократно сообщали о порядке согласования установки нестационарных конструкций. На данный момент администрацией по данному адресу постановления о согласовании не выдавались. Ранее выданные — отменены, так как собственник не согласовал установку с балансодержателями электросетей. Добровольно, в предложенные сроки, собственники не демонтировали ограждение, поэтому в ближайшее время планируется его демонтаж», — отметил Максимкин.

Начальник управления по охране окружающей среды администрации Ирина Курчигина сообщила люберчанам о нарушениях экологического законодательства, выявленных во время рейдов.

«Совместно с сотрудниками МВД, представителями Минэкологии Московской области регулярно проводятся рейды по промышленным зонам на территории городского округа. Нарушителям экологического законодательства начисляются штрафы за причиненный ущерб окружающей среде. В текущем году было демонтировано 12 печей для сжигания отходов», — пояснила Курчигина.

В конце встречи жителей заверили, что рейды по промышленным зонам продолжатся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.