Встреча с газовыми участковыми пройдет в Лыткарине 10 января

В городском округе Лыткарино регулярно проходят встречи жителей с сотрудниками «Мособлгаз» с целью информирования о техническом обслуживании и эксплуатации газового оборудования. Горожане могут задать интересующие вопросы специалистам, а также зарегистрировать заявки на обследование или замену оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы ждем жителей города Лыткарино на встречах и готовы объяснить им все возникающие вопросы. Также можем зарегистрировать заявки на дом и передать их в технический отдел на конкретные дату и время. У нас есть программа трейд-ин, по которой можно выгодно обменять старое оборудование на новое», — сказал инженер по техническому обслуживанию газового оборудования люберецкой РЭС Роман Клименко.

Встречи проходят ежемесячно в разных районах города Лыткарино. Первая встреча в этом году состоится 10 января с 15:00 до 16:00 около дома № 13 на улице Советской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.