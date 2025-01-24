Встреча газового участкового с жителями Жуковского состоится 30 января

30 января в Жуковском состоится встреча газового участкового с жителями. Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 по адресу: ул. Гагарина, д. 20, сообщает пресс-служба администрации округа.

Газовые участковые — специалисты Мособлгаза, которые организовывают проведение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных жилых домах.

Всего в январе газовые участковые Мособлгаза проведут с жителями Подмосковья более 160 встреч. Ранее в Жуковском газовый участковый провел встречу по адресу: ул. Гагарина, д. 57.

На официальном сайте администрации округа Жуковский опубликован график технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования на февраль 2025 года. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.