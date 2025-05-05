Всероссийскую акцию «Стена памяти» поддержал фонд капремонта Подмосковья

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ фонд капитального ремонта Московской области, подведомственный областному министерству жилищно-коммунального хозяйства, принял участие в проекте «Стена памяти». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В каждой семье хранятся уникальные архивные материалы военных лет. Сотрудники Фонда рассказали о своих родных, дедах и прадедах, чей подвиг остается в сердцах.

Данилов Василий Ильич — дедушка специалиста отдела материально-технического обеспечения фонда.

Родился 29 декабря 1924 года в деревне Железница Белевского района Тульской области. В 1941 году поступил на учебу в Свердловское пехотное училище по специальности «командир строевого взвода». Работал токарем. 3 мая 1943 года Орджоникидзевским РВК Свердловской области ушел добровольцем в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Служил в 1170-м стрелковом полку 348-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Младший лейтенант, командир стрелкового взвода.

10 октября 1944 года во время выполнения боевой задачи был тяжело ранен. Несмотря на ранение, поле боя не покинул, задача была выполнена. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Зарицкий Александр Яковлевич, 1921–1978 гг.

Родился в селе Торчин Потиевского района Житомирской области. Стал участником партизанского движения с 3 июня 1942 года. Служил командиром разведывательно-диверсионной роты 6-й белорусской партизанской бригады, старший сержант. За отвагу и доблесть при выполнении боевых задач награжден орденом Ленина, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, представлен к награде орденом Красной Звезды.

Во время службы в партизанском отряде познакомился со своей будущей супругой — Голандо Людмилой Васильевной. Она с 1941 года помогала раненым советским бойцам в госпитале, который был развернут школе № 1 города Могилев. Александр Яковлевич и Людмила Васильевна — бабушка и дедушка руководителя подразделения специальных инфраструктурных проектов Фонда.

Федорков Василий Сергеевич, 1921–1993 гг — дедушка руководителя службы внешних коммуникаций фонда. Ушел на войну в 18 лет и служил в танковых войсках. Воевал на танке Т-34. В битве за Сталинград получил тяжелое ранение в голову, но преодолел все трудности и дошел до Берлина.

Всероссийская акция «Стена памяти» напоминает, что история нашей страны живет в каждом из нас, сколько бы времени ни прошло со времен Великой победы. Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо разместить портрет или историю своего Героя на специальных стендах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.