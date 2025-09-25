Все соцучреждения в 23 округах Подмосковья уже подключены к отоплению

Отопительный сезон в Московской области стартовал в плановом режиме, в первую очередь подача тепла ведется на объекты социальной сферы. Этот подход обеспечивает комфортные условия для детей в образовательных учреждениях, пациентов учреждений здравоохранения до наступления устойчивых холодов. В настоящее время в регионе получают отопление 72% социально значимых объектов, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В рамках поэтапного подключения тепло уже подано в большинство школ, детских садов и поликлиник региона. На текущий момент в 23 муниципалитетах уже подключены к отоплению 100% всех социальных учреждений. Все соцобъекты получили тепло в Бронницах, Власихе, Восходе, Долгопрудном, Дубне, Жуковском, Звездном Городке, Котельниках, Красногорске, Краснознаменске, Ленинском, Лобне, Луховицах, Молодежном, Мытищах, Раменском, Реутове, Серебряных Прудах, Талдоме, Химках, Черноголовке, Чехове и Шаховской. Активная работа ведется и в других городских округах, почти полностью получают тепло социально значимые объекты в г. о. Балашиха, Коломна, Кашира, Королев, Люберцы, Наро-Фоминском и Щелково.

Также в ряде муниципалитетов идет подключение отопления и в многоквартирные дома. Теплоснабжающие организации последовательно запускают отопление в жилых домах в Звездном Городке, Орехово-Зуевском округе, округе Пушкинский, Щелкове. Полностью жилой сектор получает тепло уже на данный момент в Шаховской. В большинстве муниципалитетов Подмосковья запуск тепла в МКД начнется с 29 сентября.

Постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на обращения жителей со стороны министерства энергетики региона минимизируют возможные сбои. Такой комплексный подход направлен на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в преддверии зимнего периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.