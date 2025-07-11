Все регионы России подключились к системе фотоучета мусорных площадок

Все субъекты России, кроме новых территорий, начали загружать снимки мусорных площадок в федеральную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, проведенном на базе Координационного центра Правительства РФ, сообщает пресс-служба РЭО.

«На территории России внедрен инструмент мониторинга за вывозом отходов с контейнерных площадок и их содержанием. Сделать это удалось благодаря разработанному Российским экологическим оператором мобильному приложению. Через него водители могут фотографировать контейнеры до и после вывоза отходов. Также возможна интеграция ФГИС УТКО с уже имеющимися у региональных операторов мобильных приложений. Размещение фотографий во ФГИС УТКО обеспечили 85 субъектов РФ», — сообщил Денис Буцаев.

Неполное подключение наблюдается в трех субъектах: две зоны в Дагестане (из-за отказа от участия), одна зона в Ставропольском крае (в связи со сменой регоператора) и одна зона на Чукотке (из-за отсутствия стабильного интернет-покрытия).

Наилучшие результаты показали Республика Башкортостан, Санкт-Петербург и Тульская область. Еще 23 региона вошли в «желтую зону» с частичным охватом.

Остальные 59 субъектов демонстрируют крайне низкий уровень фотофиксации контейнерных площадок, что затрудняет выполнение поручения вице-премьера Дмитрия Патрушева о мониторинге качества услуг региональных операторов по вывозу ТКО.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание комплексной системы обращения с ТКО в стране. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% вторичного сырья.