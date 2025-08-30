Все проекты госпрограммы по теплоснабжению завершат в Пушкинском к 15 сентября

В администрации округа Пушкинский прошло совещание с представителями подрядных организаций по исполнению контрактов в рамках реализации государственной программы по теплоснабжению. Все проекты завершат к началу предстоящего отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас на территории городского округа реализуется 22 проекта: ведется замена тепловых сетей, капремонт 7 котельных и строительство одной блочно-модульной котельной.

«Объекты находятся в различной степени готовности: есть те, которые уже завершены, есть те, которые подходят к завершению. В целом, всех ориентируем, что 15 сентября у нас начинаются пробные топки, то есть все трубопроводы должны быть уже смонтированы, готовы», — сказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В присутствии заместителя Пушкинского городского прокурора руководители подрядных организаций озвучили этапы работ, сложности и сроки реализации проектов. Всего на встрече присутствовали представители 10 подрядных организаций и руководители ресурсоснабжающих предприятий.

«Мы проговорили, в какой стадии находится каждый объект персонально, проговорили с теми подрядчиками, которые вызывают у нас особые опасения. Договорились, что в субботу мы также совместно проведем ещё одну встречу. В первую очередь мы нацелены на то, чтобы начало отопительного периода прошло без срывов, поэтому мы приступаем к демонтажу котельного оборудования только в тот момент, когда мы понимаем, что имеем стопроцентный резерв и своевременно можем гарантировать подачу тепловой энергии в многоквартирные дома», — подытожил Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.