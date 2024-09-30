Все нарушения в содержании домов в Подмосковье перед зимой исправят до 1 ноября

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов рассказал об устранении нарушений в содержании многоквартирных домов перед началом зимнего периода. По его словам, вопрос полностью будет решен до 1 ноября.

«За две недели ситуацию исправили в тысяче домов. Общий показатель устранения нарушений составил 58%. Всего из 3 912 домов ситуация исправлена в 2 281 доме. Устранением нарушений продолжат заниматься весь октябрь», — отметил Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Мурашов рассказал о готовности систем центрального отопления в МКД. С 15 сентября была дана команда всем котельным включить холодный пуск воды. Это было сделано для того, чтобы она зашла в дома, а управляющие компании включили пробный пуск, циркуляцию и устранили таким образом завоздушенность.

В течение трех дней власти проинспектировали 2 312 проблемных МКД. Они проверили циркуляцию холодной воды в трубах, наличие давления и факта спуска воздуха.

Мурашов дал поручение провести пробные пуски отопления с периодом циркуляции от 24 ч. до 72 ч., провести проверку завоздушивания систем ЦО в МКД, провести обход МКД на предмет заполненности системы ЦО и проверки давления. Это все необходимо сделать до 3 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд, — и дополнительных мероприятий. <...> Вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.