сегодня в 18:09

Все квартиры — в одном личном кабинете

Личный кабинет МосОблЕИРЦ позволяет управлять сразу несколькими лицевыми счетами. Это удобно тем, кто помогает родственникам и близким с оплатой коммунальных услуг, или тем, у кого несколько квартир в Подмосковье, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Подключить новый счет можно за пару минут

• В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» кликните на инициалы или имя пользователя вверху главной страницы

• В разделе «Профиль» в приложении в строке «Моя недвижимость»/на сайте в строке «Адреса» нажмите «+»

• Укажите номер нового лицевого счета, период и сумму из квитанции за последние три месяца. Готово!

По каждому лицевому счету можно:

• передавать показания, видеть даты поверки счетчиков

• получать электронные квитанции

• оплачивать коммунальные услуги без комиссии через СБП

• удостовериться в корректности начислений в разделе «Умная платежка»

• направлять обращения, консультироваться, получать справки

Если в личном кабинете прикреплено несколько счетов, при отправке обращения или заявки проверьте адрес, при необходимости смените его на тот, по которому обращаетесь.

Если нужно открепить лицевой счет, направьте обращение через личный кабинет с пометкой «Удалить лицевой счет».

Проконсультироваться по вопросам регистрации, уточнить номер лицевого счета и сумму к оплате можно по телефону 8 499 444 01 00 ежедневно с 8.00 до 22.00 или в офисах МосОблЕИРЦ.

