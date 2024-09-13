Все котельные в Кашире оборудованы специальными датчиками

Всего в округе Кашира работает 31 котельная. Все они оборудованы датчиками, которые передают почасовую информацию о температуре и давлении теплоносителя в единый центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«До начала отопительного сезона при помощи этих датчиков возможно видеть работу всех котельных на карте теплоснабжения. Таким образом, в режиме онлайн можно будет видеть, что происходит на объектах и принимать оперативные решения по устранению неполадок. Если температура падает, диспетчеру автоматически поступит сообщение и на место будет отправлена аварийная группа», — сообщил заместитель главы Роман Комиссаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.