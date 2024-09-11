сегодня в 17:25

Все котельные Серпухова готовы к отопительному сезону

В настоящее время процент готовности жилого фонда Большого Серпухова — 95%, динамика хорошая. Гидравлические испытания выполнены в соответствии с графиком на 100%, все 69 котельных прошли планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Серпухова Сергей Никитенко посетил МУП «Тепловодоканал города Пущино» и ООО «Тепловодоснабжение» в Протвино.

Летом в Пущино были выполнены профилактические и ремонтные работы: проведены гидравлические испытания, замена запорной арматуры, устранены дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, капитальный ремонт центрального теплового пункта в микрорайоне «Г».

В котельной МУП ТВК также была модернизирована система водоподготовки. Установка нового современного оборудования с использованием поваренной соли лучше смягчает воду и работает в автоматическом режиме.

Летний период был насыщен и для энергетиков Протвино. В центральном тепловом пункте выполнен капитальный ремонт котла зимнего контура КВГМ 100, подрядными организациями произведены капитальные ремонты участков магистральных тепловых сетей по улицам Ленина, Лесной бульвар, Северный проезд. Все проведено в срок, отопительный период должен пройти штатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.